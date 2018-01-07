Полиция Петербурга за сутки нашла незваных гостей помощника замгенпрокурора

Двое мужчин задержаны по подозрению в попытке кражи из квартиры помощника заместителя генерального прокурора России. На поимку вероятных преступников полиции Фрунзенского района Петербурга хватило суток.

Как стало известно «Фонтанке», замок в квартире помощника на Тамбовской утром 5 января высверлили петербуржцы 37 и 54 лет. К 7 января они были задержаны и сейчас находятся в отделе полиции.

Напомним, забрать из квартиры госслужащего злоумышленникам ничего не удалось. Вероятнее всего, мужчин спугнула сработавшая сигнализация.