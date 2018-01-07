В Петербурге грузчик попался на отношениях с восьмиклассницей

Молодой человек задержан в Невском районе Петербурга за сексуальные отношения со школьницей. Привязанность грузчика к юной особе может потянуть на уголовное дело.

По информации «Фонтанки», подробности отношений этой пары к вечеру 6 января стали известны маме восьмиклассницы. Она отправилась в полицию, где рассказала, что 25-летний грузчик водил ее дочь к себе домой с начала июля прошлого года. Мужчину задержали, за сексуальные отношения с 14-летней девушкой ему грозит тюремный срок. Проводится проверка.