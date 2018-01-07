В Пушкине к букмекерам пришел вооружённый бутылкой налётчик

Налётчик с бутылкой избил кассира букмекерской конторы в Пушкинском районе Петербурга утром 6 января. Женщина осталась без выручки и с переломами.

По информации «Фонтанки», злоумышленник явился в «Букмекер-паб» на Оранжерейной улице в Пушкине около половины шестого утра. В тот момент женщина-кассир находилась одна. Все удары бутылкой пришлись 37-летней потерпевшей по голове; с множественными гематомами, переломом костей лица и сотрясением мозга она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Сумма, которую удалось забрать нападавшему, устанавливается. Его поисками занимается полиция.