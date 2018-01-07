После драки со стрельбой на Ветеранов полиция ищет Porsche петербурженки

Конфликт со стрельбой, случившийся днем 6 января в Кировском районе Петербурга, произошёл между водителями четырёх иномарок. Две машины установлены, и обе принадлежат женщинам.

По информации «Фонтанки», в четыре часа дня 6 января у 109-го дома по проспекту Ветеранов остановились четыре автомобиля. Из машин вышли восемь мужчин, между которыми произошла стычка – короткая, но во время которой раздались как минимум четыре выстрела. Потасовка моментально закончилась при появлении полиции — все участники сели по автомобилям и скрылись. В объектив камер наружного наблюдения попали номера двух машин: одна, Porsche Cayenne, принадлежит 34-летней петербурженке, Honda числится за 29-летней москвичкой.

Как ранее писала «Фонтанка», в драке пострадала проходившая мимо женщина – у 49-летней петербурженки ушиблена бровь. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».