«Аэрофлот» развернул вылетевший в Нью-Йорк самолет из-за проблем в аэропорту США

«Аэрофлот» отменил три рейса из московского аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк и развернул уже вылетевший в этом направлении самолет. Как сообщила авиакомпания 7 января, аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) объявил об ограничении по приему воздушных судов. Из-за острой нехватки стояночных мест в ближайшее время гавань будет работать только на отправку накопившихся там рейсов.

Таким образом, 7 января вылететь не смогут пассажиры рейсов SU100/SU101 (Москва — Нью-Йорк — Москва), SU102/SU103 (Москва — Нью-Йорк — Москва), SU123 (Нью-Йорк — Москва). Борт SU122 Москва — Нью-Йорк, вылетевший из Шереметьево 6 января, в связи с закрытием аэропорта возвращается в столицу.

Ранее из-за непогоды в Нью-Йорке «Аэрофлот» был вынужден отправить два самолета (SU123 и SU103) в Вашингтон, куда пассажиров доставили наземным транспортом. Они вылетели из столицы США 6 января в 15.30 по местному времени. Первый уже совершил посадку, второй должен прибыть в аэропорт Шереметьево около полудня по московскому времени.

Число пассажиров, которые должны были вылететь данными бортами, «Аэрофлот» не сообщает. Вместимость Boeing 777, которые обслуживают данное направление, составляет 300 – 400 человек.

В «Аэрофлоте» отмечают, что пассажиры задержанных и отмененных рейсов могут изменить вылет на любую дату до 14 января без дополнительной платы, а также совершить возврат в месте приобретения.