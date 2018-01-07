В центре Петербурга в массовой драке шестеро получили пулевые и ножевые ранения

Два десятка человек устроили драку в центре Петербурга. Восемь участников «сражения» оказались в больнице. Двое из них стали подозреваемыми по уголовному делу.

По информации «Фонтанки», конфликт возник в пять часов утра 6 января. У дома 2 по Конюшенной площади столкнулись две компании молодых людей. Перепалка, причина которой пока неизвестна, быстро переросла в драку. Кроме кулаков в ход пошли нож и травматический пистолет. Закончилась потасовка госпитализацией – один петербуржец 24 лет с ножевой раной плеча и груди находится в реанимации, второй, 26-летний, также с многочисленными порезами, госпитализирован в состоянии средней тяжести. Со сломанной челюстью и множественными пулевыми ранами в тяжелом состоянии в больнице находится 20-летний горожанин, ещё один молодой человек 25 лет получил удар в голову и был отпущен лечиться домой.

Полиция задержала четверых молодых людей, они также пострадали. Самый юный 18-летний участник драки был ранен ножом в ногу, другого задело пулей, третьему выстрел пришёлся в спину. У одного из драчунов сломан нос, другой, 19-летний, отделался сотрясением.

Из всех нанесённых травм полиции пока известно авторство только одной – ножом в грудь и плечи петербуржца ранили 19-летний выходец из Дагестана и 20-летний приезжий с Украины. Сам он представился полицейским гражданином непризнанной Луганской народной республики. Драку квалифицировали как «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемые задержаны на двое суток.