Огни Ростральных колонн зажгут в честь Рождества

Огни Ростральных колонн в Петербурге зажгут в честь праздника Рождества Христова днем 7 января. Как сообщили в пресс-службе «ПетербургГаза», факелы будут гореть с полудня до 16 часов.

Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова зажигаются по особым случаям. В последний раз это произошло в новогоднюю ночь.

Отметим, что президент России Владимир Путин встретил праздник Рождества в Северной столице. Глава государства посетил богослужение в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице.