Отстраненный МОК конькобежец Румянцев завоевал серебро на чемпионате Европы

Российский конькобежец Александр Румянцев 6 января завоевал серебряную медаль чемпионата Европы на дистанции 5000 м. Спортсмен пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает ТАСС, на соревнованиях в Коломне Румянцев показал результат 6 минут 18,13 секунды. Победу одержал итальянец Никола Тумолеро (6.16,85). Тройку призеров замкнул голландец Марсель Боскер (6.20,45). Россиянин Данила Семериков занял пятое место (6.24,14), Данил Синицын – 13-е (6.37,08).

На Играх 2014 года в Сочи Румняцев занял 11-е место на дистанции 5000 метров и принимал участие в командной гонке.

В активе сборной России на текущем европейском первенстве теперь три золотые (Павел Кулижников – 1000 м, Екатерина Шихова – 1000 м, Денис Юсков – 1500 м), четыре серебряные (Юсков – 1000 м, Ангелина Голикова – 500 м, Шихова – 1500 м, Румянцев – 5000 м) и две бронзовые награды (Кулижников – 500 м, Наталья Воронина – 3000 м).