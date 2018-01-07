В центре Петербурга в 39 домах остывают батареи из-за прорыва трубы

Теплосеть ремонтируют в Центральном районе Петербурга с восьми часов утра 7 января. Сбой дала труба диаметром 700 миллиметров.

Как сообщили в городском управлении МЧС, дефект зафиксировали у дома 3 по Фуражному переулку. Горячая вода не вытекла на поверхность, но на месте заметили парение.

В «Теплосети Санкт-Петербурга», чьи аварийные бригады ремонтируют трубу, сообщили, что на время работ в 39 домах по соседству отопление переведут на пониженные параметры. Горячую воду жителям отключать не будут.

Устранить дефект обещают к четырем часам утра 8 января.