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07.01.2018 10:28

В центре Петербурга в 39 домах остывают батареи из-за прорыва трубы

Теплосеть ремонтируют в Центральном районе Петербурга с восьми часов утра 7 января. Сбой дала труба диаметром 700 миллиметров.

Как сообщили в городском управлении МЧС, дефект зафиксировали у дома 3 по Фуражному переулку. Горячая вода не вытекла на поверхность, но на месте заметили парение.

В «Теплосети Санкт-Петербурга», чьи аварийные бригады ремонтируют трубу, сообщили, что на время работ в 39 домах по соседству отопление переведут на пониженные параметры. Горячую воду жителям отключать не будут.

Устранить дефект обещают к четырем часам утра 8 января.


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«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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