На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6
Камчатский филиал Геофизической службы РАН зафиксировал землетрясение магнитудой 5,6 в Беринговом море днем 7 января. Сеймособытие произошло примерно в 500 км от Петропавловска-Камчатского, сообщает сайт службы.
Глубина очага составляет 60 км. Эпицентр землетрясения находился в Беринговом море, на расстоянии 30 километров юго-западнее села Никольское Алеутского муниципального района, до береговой линии – 30 километров.
Местные жители толчков не ощутили. Никто не пострадал.