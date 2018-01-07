Путин подарил храму на Моховой икону середины XIX века

Президент России Владимир Путин преподнес в подарок церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Петербурге икону середины XIX века. Как сообщила пресс-служба Кремля, на ней изображены «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святые пророки Илия, Анна Пророчица, Симеон, Архангел Михаил, Косма и другие.

Глава государства встречал Рождество в церкви на Моховой улице, в которой крестили его отца, Владимира Спиридоновича. Вместе с Путиным на богослужении в ночь на 7 января присутствовали глава города Георгий Полтавченко и полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.