Путин подарил храму на Моховой икону середины XIX века
Президент России Владимир Путин преподнес в подарок церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Петербурге икону середины XIX века. Как сообщила пресс-служба Кремля, на ней изображены «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святые пророки Илия, Анна Пророчица, Симеон, Архангел Михаил, Косма и другие.
Глава государства встречал Рождество в церкви на Моховой улице, в которой крестили его отца, Владимира Спиридоновича. Вместе с Путиным на богослужении в ночь на 7 января присутствовали глава города Георгий Полтавченко и полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.
Справка:
По традиции президент проводит один из главных православных праздников вне Москвы. В 2017 году Владимир Путин встретил Рождество в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря у озера Ильмень, где пообщался с новгородскими рыбаками. В 2016-м он приехал в Сельский храм в Тверской области, а в 2015-м — под Воронежем.
Рождество — один из главных праздников в христианстве. В этот день Иисус Христос родился у Девы Марии. Ряд православных церквей, в том числе Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская празднуют его по юлианскому календарю 25 декабря (7 января по григорианскому календарю).