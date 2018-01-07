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07.01.2018 10:23

«Терминал-Ресурс» объявляет о дополнительных скидках на «Образцовый квартал 3»

«Терминал-Ресурс» объявляет о дополнительных скидках на «Образцовый квартал 3»
ООО "Терминал-Ресурс"

На последней неделе уходящего 2017 года застройщик объявил о дополнительных скидках на третий «Образцовый квартал».

Скидка в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей распространяется на десять квартир площадью от 50 до 100 кв. м. Действует при заключении Соглашения о бронировании до 31.01.2018 года.

«Образцовый квартал 3» реализуется в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории Проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах». На сегодняшний день закончены все строительно-монолитные работы, закрыт теплый контур дома, заполнены оконные проемы, закончен монтаж теплых витражей в местах общего пользования и заканчиваются работы по устройству кровли. 

Третий малоэтажный жилой комплекс, как и первые два, возводимые в данной локации, строится по кирпично-монолитной технологии. При строительстве домов используются сертифицированные европейские материалы и современное оборудование, отвечающие всем требованиям стандартов качества. Фасады жилых домов украшают эркеры и большие по площади остекления балконы. На крышах домов установлены автономные газовые котельные «Viessmann». С цокольного этажа будут ходить швейцарские малошумные лифты Schindler. Система отопления в квартирах вместо радиаторов – «теплые полы», и в каждом помещении можно регулировать температуру. Это весьма важно для той целевой аудитории, которая выбирает не просто квадратные метры по приемлемой цене, а стремится к достойному качеству и максимальному комфорту. 

Отличительной особенностью данного ЖК является возможность установки каминов на последних этажах домов без получения дополнительных разрешений. Все учтено застройщиком на этапе проектирования домов. 

ЖК «Образцовый квартал 3»/«Терминал-Ресурс»
ЖК «Образцовый квартал 3»/«Терминал-Ресурс»

Дополнительный комфорт обеспечивает улично-дорожная сеть территории проекта. Она предусматривает широкие проезды, удобные подъезды ко всем объектам, большое количество парковочных мест. 

Кроме того, в пяти минутах ходьбы от ЖК «Образцовый квартал 3» в 2018 году начнет функционировать детский сад на 140 мест с бассейном. В планах – строительство школы и коммерческих объектов.

Убедиться в этом, посетить жилой комплекс, а также выбрать понравившуюся квартиру можно в отделе продаж, который начинает свою работу с 03 января 2018 года в обычном графике: с 11:00 до 19:00.   

Сроки проведения акции с 28 декабря 2017 г. до 31.01.2018 года включительно, организатор акции: ООО "Терминал-Ресурс", ОГРН 1147847391834/ИНН 7820338713, юридический адрес: 196600, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д.3а, лит.А, пом.21Н. Подробнее об организаторе акции и условиях ее проведения можно ознакомиться на сайте www.devcent.ru или в отделе продаж по телефону (812) 719-19-19

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Справка о компании «Терминал-Ресурс»


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07.01.2018 10:23
«Терминал-Ресурс» объявляет о дополнительных скидках на «Образцовый квартал 3»
На последней неделе уходящего 2017 года застройщик объявил о дополнительных скидках на третий «Образцовый квартал».
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