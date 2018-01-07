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07.01.2018 00:03

Владимир Путин встречает Рождество Христово в храме на Моховой

Президент РФ Владимир Путин встречает Рождество Христово в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге.

Там же находится и глава города Георгий Полтавченко, и полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Известно, что именно в этой церкви крестили отца нынешнего главы российского государства, Владимира Спиридоновича.

По традиции президент проводит один из главных православных праздников вне Москвы. В 2017 году Владимир Путин встретил Рождество в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря у озера Ильмень, где пообщался с новгородскими рыбаками. В 2016-м он приехал в Сельский храм в Тверской области, а в 2015-м — под Воронежем.

Рождество — один из главных праздников в христианстве. В этот день Иисус Христос родился у Девы Марии. Ряд православных церквей, в том числе Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская празднуют его по юлианскому календарю 25 декабря (7 января по григорианскому календарю).


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Справка:

14 сентября 2013 года патриарх Кирилл совершил чин малого освящения храма святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге. По окончании богослужения обратился к собравшимся со словом. "Мы освятили один из самых древних храмов северной столицы. История этого храма хорошо известна тем, кто любит историю своего города, историю Церкви, а также тем, кто ценит искусство и знает, что воздвигнутый на этом месте храм, в том виде, в каком он сейчас предстает перед нами, был храмом необычным.

Это был первый дворцовый храм. Именно здесь проходили особые церемонии, связанные с присутствием государей императоров или императриц, здесь собиралась тогдашняя элита российского общества. Это был храм, имевший очень большое значение для жизни всей империи. Несколько позже, после того как был учрежден орден святой Анны — в честь Анны Пророчицы (а именно эта святая была покровительницей императрицы Анны Иоанновны), этот храм был избран в качестве орденского храма. На фронтоне храме красовалось изображение ордена, в храме справа от входа, около иконостаса, стояли орденские регалии, и каждый год все, кто был награжден этим орденом, собирались для того, чтобы совершить благодарственный молебен, а затем обсудить те задачи, которые стояли перед членами этого ордена." (источник - http://olegskoblya.ru/book/2.6.-slovo-svyatejshego-patriarxa-kirilla.html)


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