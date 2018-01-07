Владимир Путин встречает Рождество Христово в храме на Моховой

Президент РФ Владимир Путин встречает Рождество Христово в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге.

Там же находится и глава города Георгий Полтавченко, и полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Известно, что именно в этой церкви крестили отца нынешнего главы российского государства, Владимира Спиридоновича.

По традиции президент проводит один из главных православных праздников вне Москвы. В 2017 году Владимир Путин встретил Рождество в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря у озера Ильмень, где пообщался с новгородскими рыбаками. В 2016-м он приехал в Сельский храм в Тверской области, а в 2015-м — под Воронежем.

Рождество — один из главных праздников в христианстве. В этот день Иисус Христос родился у Девы Марии. Ряд православных церквей, в том числе Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская празднуют его по юлианскому календарю 25 декабря (7 января по григорианскому календарю).