Умер астронавт Джон Янг, побывавший на Луне

Американский астронавт Джон Янг, побывавший на Луне и командовавший первым полетом космического шаттла, скончался на 88-м году жизни, сообщило 6 января НАСА.

"Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Янг дважды летал к Луне, он ходил по ее поверхности и участвовал в первой миссии шаттла", — говорится в заявлении аэрокосмического агентства в Twitter, сообщает РИА Новости.

Всего Янг побывал в космосе шесть раз: на космических кораблях "Джемини", "Аполлон" и на космическом челноке "Колумбия". Астронавт служил в НАСА 42 года — дольше всех в ведомстве.