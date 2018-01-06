В драке на Ветеранов пострадала прохожая

Помощь медиков понадобилась жительнице Петербурга, которая случайно угодила в гущу конфликта днём 6 января. По факту драки на проспекте Ветеранов возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, конфликт возле дома №109 по проспекту Ветеранов квалифицирован как хулиганство. Напомним, по словам очевидцев в драке участвовали порядка семи человек, были слышны выстрелы.

Помощь пострадавшей оказали врачи в травмпункте, после чего женщину отпустили домой. Участники драки и причины конфликта устанавливаются.