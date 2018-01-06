Семь бардов попали в базу данных «Миротворца»

Семь российских музыкантов попали в базу данных украинского сайта «Миротворец».

В список попали музыканты-барды Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (псевдоним Раиса Нур), Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор, передает "Газета.ру" со ссылкой на РИА Новости.

Указывается, что все они внесены в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым и за «участие в пропагандистских мероприятиях». Отмечается, что они участвовали в фестивале авторской песни «Встреча с юностью», который проходил в Алуште в Крыму.