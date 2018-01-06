"Семейные" ДТП в Архангельской области унесли 8 жизней

Восемь человек погибли и четверо пострадали в результате двух аварий, произошедших 6 января в Архангельской области практически одновременно. В обоих случаях причиной ДТП стал выезд на встречную полосу, сообщает областное УМВД.

Обе аварии можно назвать семейными. В одной погибли пожилые супруги, в другой – молодая семья с ребёнком, а вторая семья с ребёнком – почти ровесником погибшего – выжила. Среди госпитализированных – 15-летняя девочка с переломом шейного отдела позвоночника.

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