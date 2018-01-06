Прокуратура проверит задержки рейсов в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) взяла под контроль ситуацию с отменами и задержками авиарейсов в столичных аэропортах. Как сообщило ведомство 6 января, это связано с увеличением пассажиропотока в праздники и неблагоприятными погодными условиями.

Напомним, за последние два дня в аэропортах столицы отменены или задержаны около 80 авиарейсов. 6 декабря больше всего пострадали пассажиры Домодедово, где не отправлены вовремя 18 и не улетели вовсе девять бортов, в Шереметьево задержаны шесть рейсов, во Внуково — три.

Прилеты также задерживаются из-за проблем в аэропортах других стран. К примеру, из-за непогоды в Нью-Йорке и проблем с обслуживающей компанией в Вашингтоне не могут вылететь два борта «Аэрофлота» общей вместимостью 600-800 человек.

По словам представителя ММТП Екатерины Коротковой, причины изменений в графике рейсов устанавливаются, в случае нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Пулково сегодня серьезных проблем не было. По состоянию на 19:00 задержаны три вылета — борт авиакомпании «Россия» в Ташкент , Avia Traffic – в Бишкек, Turkmenistan Airlines в Ашхабад. Отменен вылет Red Wings в Мурманск.