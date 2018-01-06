Очевидцы: На Ветеранов массовая драка с пострадавшими

Несколько человек устроили драку на проспекте Ветеранов в Петербурге. Горожане уверяют, что слышали стрельбу.

В региональном управлении МВД «Фонтанке» сообщили, что в полицию около четырёх часов дня 6 января поступила заявка о драке на проспекте Ветеранов, дом 109. Оперативники выехали на место для проверки. По словам очевидцев, подрались семь человек, в том числе была слышна стрельба. Также сообщается об одном пострадавшем, однако подтверждения информации нет.