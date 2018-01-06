Порошенко: Членства Украины в ЕС и НАТО в 2018 не случится

Членство Украины в Европейском союзе и вступление в НАТО остаются стратегической целью государства, но это перспектива не 2018 года. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в колонке для спецвыпуска изданий "Новое время" и The Economist "Мир в 2018".

"Членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности", – отметил Порошенко.

Он добавил, что Соглашение об ассоциации с ЕС является "дорожной картой дальнейших фундаментальных изменений, которые приблизят Украину к копенгагенским критериям членства в престижном союзе мира".

"Во время саммита Восточного партнерства я очертил контуры дальнейших промежуточных шагов. Это ассоциация с шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны в границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС", – отметил глава государства.

В 2014 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, 1 сентября 2017 года оно вступило в силу. Позже Петр Порошенко отмечал, что Соглашение выполнено лишь на 15%.

Напомним, 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. Однако безвиз не работает с Великобританией, Ирландией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.