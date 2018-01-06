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06.01.2018 18:03

В Вифлееме забросали камнями машину патриарха Иерусалимского

Инцидент произошел во время движения кортежа патриарха Иерусалимского Феофила III к месту проведения службы в базилике Рождества Христова в Вифлееме.

Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на агентство "Маан", неизвестные забросали кортеж патриарха камнями.

Уточняется, что силовики помогли патриарху прибыть на площадь перед базиликой, после чего его провели внутрь. Сообщений о возможных пострадавших не поступало.

Базилика Рождества Христова — один из двух главных христианских храмов Святой земли наряду с Храмом Гроба Господня. Согласно преданию, базилика построена над местом рождения Иисуса Христа.


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«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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