В Вифлееме забросали камнями машину патриарха Иерусалимского

Инцидент произошел во время движения кортежа патриарха Иерусалимского Феофила III к месту проведения службы в базилике Рождества Христова в Вифлееме.

Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на агентство "Маан", неизвестные забросали кортеж патриарха камнями.

Уточняется, что силовики помогли патриарху прибыть на площадь перед базиликой, после чего его провели внутрь. Сообщений о возможных пострадавших не поступало.

Базилика Рождества Христова — один из двух главных христианских храмов Святой земли наряду с Храмом Гроба Господня. Согласно преданию, базилика построена над местом рождения Иисуса Христа.