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06.01.2018 17:49

Гражданскую жену Павленского освободили из французской тюрьмы

 

Гражданская супруга и соратница художника Петра Павленского Оксана Шалыгина освобождена из тюрьмы Флери-Мерожи под Парижем. Об этом в группе поддержки акционистов в Фейсбуке сообщила адвокат Доминик Байройтер-Минков.

«Место художника в мире — где угодно, только не в тюрьме. Оксана Шалыгина свободна», — написала она, не уточнив обстоятельства и дату освобождения соратницы Павленского.

Напомним, Петр Павленский и Оксана Шалыгина были задержаны после того, как в ночь на 16 октября Павленский поджег входную группу здания Банка Франции. Художник назвал свою акцию попыткой «возрождения революционной Франции», которая «спровоцирует революционный пожар по всему миру».

Обоим акционистам предъявили обвинения по статье 322-6 уголовного кодекса Франции: повреждение имущества с угрозой для людей с использованием опасных или легковоспламеняющихся веществ. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы и штраф до 150 тысяч евро. Банк Франции также сообщал о намерении предъявить художнику иск о возмещения ущерба, но пока этого не сделал.

Петр Павленский после задержания высказывал возмущение закрытыми «кабинетными» судами Франции и на некоторое время объявил сухую голодовку, требуя открытого процесса, а также попал в карцер и прошел психиатрическое обследование.

Петр Павленский и Оксана Шалыгина покинули Россию вместе с двумя дочерьми в январе 2017 года, а 4 мая получили политическое убежище.


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