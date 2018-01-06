В США выпустили симулятор стрельбы в школе для учителей

Армия США совместно с департаментом национальной безопасности представила симулятор нападения стрелка на учеников в школе, сообщает издание Gizmodo.

Проект под названием EDGE обошелся в сумму $5,6 млн. Предыдущие версии представляли собой симуляции для обучения пожарных и полицейских, однако новая программа направлена на то, чтобы обучить учителей необходимым действиям при нападении стрелка на школьников.

В новой версии существуют три роли — учителя, стрелка и полицейского. Задача стрелка — обойти школу, попутно ликвидируя цели. Полицейский должен помешать ему. В то же время учитель должен справиться с всеобщей паникой и отвести как можно больше детей в безопасное место.

В департаменте внутренней безопасности заявили, что использовать симулятор можно будет только в обучающих целях по специальному разрешению.