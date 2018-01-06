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06.01.2018 17:01

ФИФА запросила у РФС допинг-пробы игроков ЦСКА, "Анжи", "Крыльев Советов" и "Терека"

Международная федерация футбола (ФИФА) запросила у Российского футбольного союза (РФС) информацию о допинг- пробах, принадлежащих в том числе игрокам ЦСКА, "Анжи", "Крыльев Советов" и "Терека".

Об этом ТАСС 6 января рассказал источник, близкий к РФС.

Как сообщала "Фонтанка", сегодня РФС заявил, что представители медицинских штабов ряда клубов будут приглашены для дачи подробных разъяснений комиссии союза, которая должна предоставить объяснения ФИФА. Как следует из сообщения РФС, информация об указанных допинг-пробах также будет направлена в Следственный комитет РФ.

В декабре 2017 года РФС сообщил, что ФИФА сделала запрос российской стороне о 19 подозрительных пробах, при этом количество игроков, чьи пробы заинтересовали международную организацию, не уточнялось.


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