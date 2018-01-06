Один из руководителей ГУ МВД в Кабардино-Балкарии найден мёртвым в кабинете

Заместитель начальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии (КБР) найден мертвым в своем рабочем кабинете, одна из версий – суицид, сообщили в региональном управлении СК РФ.

"По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Одна из рассматриваемых версий – суицид. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщает СК РФ по республике.

Как сообщили в МВД по Кабардино-Балкарии, министр внутренних дел республики Игорь Ромашкин назначил служебную проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.