Пассажиры «Аэрофлота» не могут вылететь в Москву из Вашингтона

Пассажиры «Аэрофлота» не могут вылететь из Вашингтона в Москву из-за отказа компании SwissPort обслуживать рейсы российского перевозчика. Об этом 6 января сообщила пресс-служба компании.

Изначально рейсы SU123 и SU103 должны были отправиться в Шереметьево из Нью-Йорка, но из-за неблагоприятных погодных условий пассажиров решили отправить из Вашингтона, куда доставили наземным транспортом.

Аэропорт уже согласовал вылет на 12:00 и 14:00 6 января по местному времени соответственно. Однако компания-партнер «Аэрофлота» в Вашингтоне — SwissPort — пока не подтверждает возможность обслуживания рейсов, из-за чего точное время отправления пока не известно.

Число пассажиров, которые должны были вылететь данными бортами, "Аэрофлот" не сообщает. Вместимость boeing 777, которые обслуживают оба рейса, может составлять 300-400 человек.

Напомним, работа нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди была парализована из-за снегопада. В «Аэрофлоте» отмечают, что пассажиры задержанных рейсов с билетами с 4 по 6 января могут изменить дату вылета на 8 января без дополнительной платы, а также совершить возврат в месте приобретения.