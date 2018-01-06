ЕСПЧ принял к производству еще несколько жалоб Ильдара Дадина

Еще несколько жалоб известного оппозиционера Ильдара Дадина приняты к производству Европейским судом по правам человека, сообщил 6 января агентству ТАСС юрист, представляющий интересы Дадина, Николай Зборошенко. По его словам, жалобы касаются условий этапирования Дадина в колонию в Карелии (ИК-7) и условий содержания там.

Зборошенко рассказал, что ЕСП коммуницировал несколько жалоб, в которых говорится о громкой музыке в камере, отсутствии приватности при пользовании туалетом, неисправности туалета, холоде, вынужденном сне без постельного белья, недостатке питания, постоянно включенном верхнем свете. А также о невозможности защитить себя средствами правовой защиты.

Ранее ЕСПЧ уже коммуницировал восемь жалоб Дадина, но они относились к другим обстоятельствам – его участию в протестных акциях в 2014-2015 годах.

В российских судах уже не раз отказывали Дадину в удовлетворении жалоб к ФСИН РФ. Так, 19 сентября Железнодорожный суд Подмосковья отказал в удовлетворении четырех жалоб Дадина. Это были две жалобы к ФСИН России, одна из которых оспаривает решение об этапировании Дадина в колонию, а другая касается условий этапирования, и еще две жалобы непосредственно к администрации ИК-7, где оспаривался недопуск к Дадину Зборошенко как его представителя и наложение Дадину восьми дисциплинарных взысканий.

Впрочем, удачи в российских судах у Дадина также случались. Если не считать самой главной удачи, когда за заключенного заступился Конституционный суд, Дадину крупно повезло еще раз в Железнодорожном суде Московской области. Суд в конце мая 2017-го года частично удовлетворил иск активиста, который просил пять миллионов за незаконное уголовное преследование. В результате ему присудили два миллиона 200 тысяч. По решению суда компенсацию выплатит Министерство финансов за счет казны Российской Федерации.

После своего освобождения из колонии в 2017 году Дадин вновь не раз становился участником протестных акций, в том числе и в Петербурге и в Москве, где он отделался штрафом.