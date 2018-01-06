Из-за снежной бури в США погибли 18 человек

Снежная буря и аномальные холода привели к смерти уже по меньшей мере 18 человек в США за последние несколько дней.

Так, в Северной Каролине в ДТП погибли четыре человека, а в Техасе – трое, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Десятки миллионов граждан США будут находиться под ударом стихии в течение 6 января, когда температуры в северных штатах опустятся до -40 °С, а в некоторых штатах Юга они будут на 20 градусов ниже нормы.

«Это может быть очень опасно. Любой участок открытой кожи может замерзнуть за пару минут», – сказал метеоролог Дэн Пидиновски.