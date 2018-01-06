Крюков, Бессмертных и Матвеева подали апелляцию на свою дисквалификацию

Трехкратный чемпион мира Никита Крюков, серебряные призеры чемпионата мира Наталья Матвеева и Александр Бессмертных подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить их от участия в Олимпиадах и аннулировать результаты на Играх в Сочи.

МОК 22 декабря объявил, что Крюков, Матвеева и Бессмертных причастны к антидопинговым нарушениям на Играх 2014 года.

– По этим трем лыжникам мы подали апелляции на решения МОК, – цитирует ТАСС адвоката спортсменов Анну Козьменко.

Всего МОК аннулировал результаты на Играх в Сочи и отстранил от участия в Олимпийских играх 43 российских спортсменов.