Пожилая петербурженка умерла в больнице, не дождавшись помощи врача

Пять часов ожидания врача сначала в приемном покое, потом в палате привели к гибели 80-летней пенсионерки. Произошедшим заинтересовался Следственный комитет.

О проведении доследственной проверки 6 января сообщает Следственный комитет Петербурга. Пожилая женщина умерла в 15 городской больнице накануне. Как пишет «Доктор Питер», в больницу ее привёз внук около двух часов дня 5 января. К семи вечера пенсионерку определили в палату, дважды к ней подходили медсестры, но врач так и не появился. Скорую помощь внук вызвал потому, что бабушка была в предынсультном состоянии, уже в палате она пожаловалась на боли в груди. К вечеру женщина скончалась, так и не дождавшись доктора.

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