Еще
21:58 06.01.2018
Пришлите свою новость!
21:36
В драке на Ветеранов пострадала прохожая
20:34
Премьер-министр Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском
20:04
Под лавиной в Кашмире погибли 11 человек
19:29
Семь бардов попали в базу данных «Миротворца»
19:15
"Семейные" ДТП в Архангельской области унесли 8 жизней
19:06
Прокуратура проверит задержки рейсов в Москве
18:57
Рассказы автора «Игры престолов» станут сериалом
18:55
Очевидцы: На Ветеранов массовая драка с пострадавшими
18:26
Источник: «Эвертон» хочет приобрести у «Зенита» Ригони за 40 миллионов евро
18:18
Порошенко: Членства Украины в ЕС и НАТО в 2018 не случится
18:03
В Вифлееме забросали камнями машину патриарха Иерусалимского
17:49
Гражданскую жену Павленского освободили из французской тюрьмы
17:37
В Канаде столкнулись и загорелись два самолета
17:30
В больницах Петербурга остались 5 пострадавших при взрыве в «Перекрестке»
17:17
В США выпустили симулятор стрельбы в школе для учителей
17:09
Цистерна на Ленсоветовской дороге ушла под асфальт
17:06
Финские дороги засыпают снегопады
17:01
ФИФА запросила у РФС допинг-пробы игроков ЦСКА, "Анжи", "Крыльев Советов" и "Терека"
16:51
Леди Гага намерена исполнить гимн ЧМ по футболу — 2018
16:47
Один из руководителей ГУ МВД в Кабардино-Балкарии найден мёртвым в кабинете
16:30
Пассажиры «Аэрофлота» не могут вылететь в Москву из Вашингтона
16:16
ЕСПЧ принял к производству еще несколько жалоб Ильдара Дадина
16:09
Трамп: Я стабильный гений
15:59
Бензовоз в Нижегородской области смял машину в комок вместе с людьми
15:53
Из-за снежной бури в США погибли 18 человек
15:39
РФС предоставит СК информацию об интересующих ФИФА допинг-пробах
15:33
В дома жителей Тосно вернули электричество
15:15
Крюков, Бессмертных и Матвеева подали апелляцию на свою дисквалификацию
15:02
Пожилая петербурженка умерла в больнице, не дождавшись помощи врача
14:53
Вернуться из Европы в Россию на авто по-прежнему сложно
14:38
Послушники-военнослужащие ЗВО отстоят Рождественскую литургию на Валааме
14:26
Эсминец, сорвавший военно-морской парад в Петербурге, замечен в Черном море
14:22
Рубашка помогла понять, отчего умер Чехов
14:14
Над девушкой надругались возле церкви на Бухарестской
13:57
Петербуржец переоформил машину в счёт долга, но передумал и уехал
13:52
Паломница умерла через полчаса после приезда в Тихвин
13:31
Гражданин Великобритании потерял память на Балтийском вокзале, очнулся без кошелька, но с синяком
13:24
Митрополит Варсонофий поздравил петербуржцев с Рождеством
13:16
Поклонская: У меня нет украинского гражданства
13:09
В Тосно без света остались 850 человек и станции очистки
12:56
Петербуржец приковал двух детей наручниками за брошенную под машину петарду. Теперь есть уголовное дело
12:44
ГУ МЧС обследовало 125 петербургских храмов
12:39
11 принцев Саудовской Аравии арестованы за протесты
12:23
Какие станции метро Петербурга не закроют в Рождественскую ночь
12:17
Очевидцы назвали причину массового ДТП на КАД, в котором пострадали дети
12:11
Судмедэксперты вышли на работу в НИИ имени Джанелидзе
11:58
Малайзия возобновит поиски пропавшего над океаном "Боинга"
11:41
В квартиру помощника замгенпрокурора в Петербурге залезли воры. И ушли
11:27
Трубопровод на Большевиков починили раньше срока
11:17
Под Гатчиной в ДТП погиб неизвестный
11:08
Запись белого шума на YouTube получила иск об авторских правах
10:50
Трамп попросил у конгресса $18 млрд на стену с Мексикой
10:35
Похищенный у «Монпансье» мужчина умер в больнице
10:15
Правительство РФ сократило список документов для усыновления
09:59
В Таллине решили снести советский мемориал
00:15
«Доктор Питер» рассказывает, куда обращаться за помощью 6 января
05/01
Россияне возвращаются домой: на границах пробки
05/01
Джастина Бибера музеефицируют
05/01
Взрывотехники ОМОН прервали работу «Полушки» в Девяткино
05/01
В Петербурге девушка пошла ночью в библиотеку и оказалась в полиции
05/01
Под сокращения в ГИБДД Петербурга попадут вакансии
05/01
Турпоток россиян в Финляндию вырос в 2017-м на 12%
05/01
Мутко: МОК 8 января начнет оглашать список спортсменов, допущенных до Олимпиады
05/01
Министр транспорта стал Дедом Морозом в Петербурге
05/01
Порошенко: Украина начинает «год энергетической независимости»
05/01
Водитель сбил двоих пешеходов в Горелово и скрылся
05/01
Мединский рассказал об отношении к Oxxxymiron’у
05/01
В Киеве задержан экс-министр здравоохранения Крыма
05/01
Подозрительный рюкзак нарушил работу «Французского бульвара»
05/01
СКА обыграл на выезде челябинский «Трактор»
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
06.01.2018 14:53

Вернуться из Европы в Россию на авто по-прежнему сложно

Ситуация с пропуском автомашин из Европы в Россию продолжает оставаться непростой – люди постепенно возвращаются домой после праздников.

Граница с Финляндией относительно свободна. Дольше всего ждать приходится тем, кто стоит на Торфяновке, на пограничном пропуске Ваалимаа со стороны Финляндии скопилось 130 машин, сообщил сайт nagranitse.ru в 13.58. «Не торопитесь, к утру пройдете!» – пессимистично комментируют ожидающие. Впрочем, через 20 минут стало полегче – сайт фиксировал уже 40 машин. Часом ранее, в 13.30 – 80 машин.

В Брусничном транспорта меньше: порядка 20 машин по ситуации на 13.50. В Иматре час назад стояли всего 16 авто. В сторону Финляндии проехать проще: ближе к утру туда уже уехали, судя по числу авто на границе, большинство желающих. Сейчас количество авто со стороны России исчисляется единицами.

На порядок сложнее дела обстоят на МАПП «Ивангород» на границе с Эстонией. Сайт "Эстонская граница"  сообщает, что в живой очереди там сейчас стоят около 80 авто, а записавшихся в онлайн-очередь уже порядка трехсот. Время ожидания в живой очереди составляет порядка шести часов, а первое доступное время резервирования – полночь на 10 января. Очередь, однако, не задерживается, авто продвигаются в заранее назначенное время. Вчера ситуация была намного хуже.

скриншот с сайта estonianborder.eu

Для просмотра в полный размер кликните мышкой


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 17:10

Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов

29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 11:05

Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год

Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57

Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!

Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Финские дороги засыпают снегопады
Вернуться из Европы в Россию на авто по-прежнему сложно
Росгвардия просит россиян не постить в соцсетях фото из заграничных поездок
«Кармен» оставила без света 40 тысяч домохозяйств на северо-западе Франции
Лучшие в мире фейерверки новогодней ночи собрали на видео в YouTube
Ниагарский водопад превратился в ледяной замок Снежной королевы
На границе с Финляндией скопились предновогодние пробки
Комитет по развитию туризма: Петербург - лучшее туристическое направление Европы
Эйфелеву башню окружат трехметровой пуленепробиваемой стеной
«Аэрофлот» будет отслеживать багаж пассажиров в режиме онлайн
Какую страховку взять с собой в финские горы?
"Брусничное" как лотерея
Колесим по Малой Финляндии
Как стать космическим туристом
Улететь на Новый год. Срочно
Петербуржцев в Китае захлопнули в «Матрешке»
Туристы отложили спрос на Петербург
Почему и зачем? Наивные вопросы про самолёт
Футболистов мира Петербург встретит с tax free
Как российские туристы застряли на Бали
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Митрополит Варсонофий поздравил петербуржцев с Рождеством

скриншот с сайта instagram.com, пользователь Teemu Keranen

Финские дороги засыпают снегопады

Новогодние праздники петербуржцы проводят в очередях «за искусством»

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 17:10
Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов
29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 11:05
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57
Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
Авиакомпания «Россия»
27.12.2017 15:38
Авиакомпания «Россия» перевезла 11-миллионного пассажира
Авиакомпания «Россия» побила очередной собственный рекорд и впервые в своей истории перевезла 11 миллионов пассажиров с начала года, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 36%.
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
https://pixabay.com
25.12.2017 10:59
«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года предлагает пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки бесплатный перелет на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.12.2017 16:38
ПАО "Аэрофлот" объявляет акцию в честь 95-летия компании
ПАО "Аэрофлот" объявил акцию на авиабилеты по сниженным тарифам. Специальное предложение приурочено к 95-летию, которое компания отметит 17 марта 2018 года.
Фото предоствлено компанией Teboil
20.12.2017 08:00
К рождественским праздникам Тебойл снижает цены на топливо
Как сэкономить на топливе в Финляндии? 23 и 24 декабря на АЗС Тебойл Таммисто по адресу улица Valimotie 10b, город Vantaa, 01510 будут снижены цены на топливо*
ПАО «Группа ЛСР»
14.12.2017 11:00
Группа «ЛСР» завоевала «Доверие потребителя»
12 декабря в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения победителей десятого юбилейного конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости. В специальной номинации «Самая стабильная компания десятилетия» победила «Группа ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
12.12.2017 15:30
Аэрофлот получил премию "Время инноваций-2017" за событийный проект года
Аэрофлот стал лауреатом ежегодной премии «Время инноваций-2017» в категории «Транспорт и машиностроение». Он победил в номинации «Событийный проект года». Торжественная церемония награждения за достижения в области инновационной деятельности состоялась в Сочи, в отеле Marriott Krasnaya Polyana.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.