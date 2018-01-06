Вернуться из Европы в Россию на авто по-прежнему сложно

Ситуация с пропуском автомашин из Европы в Россию продолжает оставаться непростой – люди постепенно возвращаются домой после праздников.

Граница с Финляндией относительно свободна. Дольше всего ждать приходится тем, кто стоит на Торфяновке, на пограничном пропуске Ваалимаа со стороны Финляндии скопилось 130 машин, сообщил сайт nagranitse.ru в 13.58. «Не торопитесь, к утру пройдете!» – пессимистично комментируют ожидающие. Впрочем, через 20 минут стало полегче – сайт фиксировал уже 40 машин. Часом ранее, в 13.30 – 80 машин.

В Брусничном транспорта меньше: порядка 20 машин по ситуации на 13.50. В Иматре час назад стояли всего 16 авто. В сторону Финляндии проехать проще: ближе к утру туда уже уехали, судя по числу авто на границе, большинство желающих. Сейчас количество авто со стороны России исчисляется единицами.

На порядок сложнее дела обстоят на МАПП «Ивангород» на границе с Эстонией. Сайт "Эстонская граница" сообщает, что в живой очереди там сейчас стоят около 80 авто, а записавшихся в онлайн-очередь уже порядка трехсот. Время ожидания в живой очереди составляет порядка шести часов, а первое доступное время резервирования – полночь на 10 января. Очередь, однако, не задерживается, авто продвигаются в заранее назначенное время. Вчера ситуация была намного хуже.