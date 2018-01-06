Послушники-военнослужащие ЗВО отстоят Рождественскую литургию на Валааме

В Рождественском молебне на острове Валаам примут участие военнослужащие из числа послушников Спасо-Преображенского монастыря, проходящие службу в радиотехническом подразделении Западного военного округа (ЗВО).

"В Рождественскую ночь военнослужащие уникального подразделения вместе со всеми прихожанами Валаамского храма смогут принять участие в литургии и после совершения Таинства Причащения вернуться в воинскую часть. Все военнослужащие отдельной радиолокационной роты ЗВО были призваны в Вооруженные силы в 2017 году и в том же году приняты в послушники Валаамского монастыря, двое из них являются семинаристами", – сообщает Минобороны России.

Особенность данного воинского коллектива заключается в том, что с 1995 года службу здесь проходят послушники монастыря, и помимо занятий по боевой подготовке для военнослужащих организовываются регулярные встречи с церковнослужителями и участие в церковных службах.

Стоит отметить, что дежурные расчеты радиолокационной роты во время праздника будут нести круглосуточное боевое дежурство по охране воздушных рубежей на Северо-Западе страны.