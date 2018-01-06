Эсминец, сорвавший военно-морской парад в Петербурге, замечен в Черном море

В Черное море 6 января зашел американский ракетный эсминец "Карни" (USS Carney DDG64), оснащенный системой ПРО "Иджис", – тот самый корабль, который в мае 2017 года сорвал проведение военно-морского парада в Петербурге. Помимо противоракет "Стандарт-2" он также несет 56 крылатых ракет "Томагавк". Эсминец продвигается в северном направлении вдоль западного черноморского побережья.

Это далеко не первое появление американского военного флота близ южных границ России: с 2014 года в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Такой флот, согласно международным договоренностям, может находиться в черноморской акватории не более 21 суток. "Карни" наряду с эсминцами ВМС США "Росс", "Дональд Кук" и "Портер", также оснащенными системой ПРО "Иджис", вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской системы противоракетной обороны.

Отметим, что именно этот эсминец стал в мае 2017 года причиной срыва петербургского военно-морского парада. Тогда он зашел в Гданьский залив, после чего отряд кораблей, прибывший в Неву для парада, спешно покинул причалы Северной столицы. Эскадра ушла в Балтийское море. К вечеру корвет «Стойкий» и малый противолодочный «Уренгой» вернулись и встали на рейд у острова Котлин. На «Стойком» запустили комплекс противовоздушной обороны. В Минобороны тогда ситуацию не комментировали.