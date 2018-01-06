Петербуржец переоформил машину в счёт долга, но передумал и уехал

Долг в 240 тысяч рублей житель Петербурга решил отдать машиной. На обратном пути из МРЭО, когда новый хозяин вышел в магазин, должник расставаться со своим автомобилем передумал.

По информации «Фонтанки», переоформлять Nissan Almera мужчины поехали вечером 4 января на Лабораторный проспект. С договором купли-продажи в руках они вместе поехали обратно – бывший хозяин попросил отвезти его на Ленинский к жене. Возле магазина на Кондратьевском проспекте новый владелец вышел купить сигарет, но по возвращении не увидел ни старого знакомого, ни иномарки. На звонки должник не отвечал и позже написал сообщение, что с машиной расстаться не готов, но деньги обязательно вернёт, чуть позже. Теперь в полицейском следствии подбирают статью под его действия.