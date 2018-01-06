Гражданин Великобритании потерял память на Балтийском вокзале, очнулся без кошелька, но с синяком

Сломанной рукой и подбитым глазом закончилась для гражданина Великобритании поездка на такси. Последнее, что он помнит, – как расплачивался с водителем.

По информации «Фонтанки», англичанин к вечеру 5 января приехал на такси к Балтийскому вокзалу. Он рассчитался с водителем, но на поезд так и не попал. Очнулся 38-летний мужчина через несколько часов с переломом предплечья и фингалом. Иностранец недосчитался кошелька, в котором кроме банковских карт было около 10 тысяч рублей. Кто избил британца, выясняет транспортная полиция.