Митрополит Варсонофий поздравил петербуржцев с Рождеством

Глава петербургской епархии РПЦ митрополит Варсонофий поздравил горожан с наступающим светлым праздником Рождества. «Приветствую всех вас и поздравляю с рождением в Вифлееме от Приснодевы Марии Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа», – цитирует сайт митрополии слова духовного пастыря.

«Каждый год мы собираемся в храмах и празднуем Рождество Христово, "чтобы возгревать и утверждать нашу веру, наше христианское упование, нашу благодарность и любовь к Богу и Божией Матери, нашей Предстательнице пред Богом непостыдной, чтобы вспоминать и не забывать наше Небесное, вечное отечество и не иметь пристрастия к здешней, только приготовительной и обучительной, временной, преходящей жизни, – говорится в приветствии. – Собираясь в храмах, мы "отрезвляемся от мирского обаяния и опьянения страстей и похотей житейских, просветляемся, освящаемся, очищаемся душами своими, к Богу приближаемся, с Богом соединяемся" (святой Иоанн Кронштадтский)».

Митрополит Варсонофий поздравил клириков, монашествующих и мирян митрополии с Рождеством Христовым https://t.co/PSKman2vEC pic.twitter.com/B6nQZQyqli — СПб МИТРОПОЛИЯ (@AquavivaSpb) 6 января 2018 г.

Главная рождественская служба в Петербурге пройдет сегодня в Казанском соборе, начнется она в 23.00 под предводительством митрополита. Ранее он совершил там же первую рождественскую литургию, богослужение началось в 9.45 утра.

Напомним, 20 декабря ушедшего года на месте выключенного на зиму фонтана перед собором появился рождественский вертеп.