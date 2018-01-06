Поклонская: У меня нет украинского гражданства

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что имеет только российское гражданство, но законы Украины она не нарушала. Об этом она написала в Фейсбуке.

«Хочу расстроить депутата Верховной рады (Сергея Лещенко. — Прим. ред.), гражданство у меня одно — России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался. Как прокурор заявляю, что закон был нарушен людьми, устроившими государственный переворот на Украине в 2013 — 2014 гг. и захватившими власть (лично принимала участие в регистрации уголовного производства в ГПУ по данному факту)», — отметила Поклонская.