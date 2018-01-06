Петербуржец приковал двух детей наручниками за брошенную под машину петарду. Теперь есть уголовное дело

Инструктор по безопасности «Пассажиравтотранса» Сергей Миняев решил проучить двух мальчишек за брошенную под машину петарду. Он приковал их к перилам и вызвал полицию.

По информации «Фонтанки», мальчишки 10 и 11 лет развлекались во дворе дома №3 по Стрельбищенской улице вечером 5 января. Закатившаяся под иномарку петарда не обрадовала владельца машины "Форд Мондео", и тогда он решил проучить весельчаков. Наручниками он приковал их к перилам в парадной того же дома. Родители подростков вызвали полицейских. Пока те были в пути, Миняев не реагировал на крики и просьбы детей об освобождении.

У приехавших на вызов полицейских было больше вопросов к 54-летнему сотруднику «Пассажиравтотранса», чем к подросткам. Детей сразу же отпустили, а вот в отношении «воспитателя» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы».