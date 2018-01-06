ГУ МЧС обследовало 125 петербургских храмов

Сотрудники петербургского главка МЧС обследовали перед грядущим Рождеством 125 петербургских храмов. Как сообщает 6 января сайт ведомства, были проведены всесторонние проверки культовых объектов, задействованных в праздновании.

Уточняется, что особое внимание уделялось состоянию путей эвакуации, работоспособности пожарной сигнализации и противопожарного водоснабжения, средствам пожаротушения, состоянию электрооборудования. Отдельно оценивалась возможность применения открытого огня, подсвечников и свечей. Служителей церкви проинструктировали, как действовать в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации.

Кроме того, во время празднования Рождества сотрудники главка МЧС будут лично дежурить в храмах, сообщают в ведомстве.