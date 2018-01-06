Какие станции метро Петербурга не закроют в Рождественскую ночь

В ночь с 6 на 7 января петербургское метро будет работать без ночного перерыва.

Как сообщает сайт предприятия, в это время закрыты будут только вестибюль 1 «Проспекта Ветеранов», вестибюль 2 «Ленинского проспекта», вестибюль 2 «Площади Ленина», вестибюль 1 «Девяткино», вестибюль 1 «Московской», вестибюль 2 «Невского проспекта», а также вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

С двух часов ночи до 4.30 утра 7 января в метро будет прекращена реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей. Проход на станции будет осуществляться по жетонам и проездным билетам.