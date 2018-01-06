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06.01.2018 12:17

Очевидцы назвали причину массового ДТП на КАД, в котором пострадали дети

Стали известны причины и обстоятельства массовой аварии, произошедшей вечером 5 января на КАД в Московском районе Санкт-Петербурга.

На 68-м километре внутреннего кольца столкнулись семь машин. Среди пострадавших и госпитализированных были дети, серьёзных травм они не получили.

По словам очевидцев, молодой водитель на «девятке» встал посреди автомагистрали. Позже он объяснил, что его кто-то задел и уехал. Несколько автомобилей объехали его, а водитель красной иномарки с женщинами и детьми в салоне не смог.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».


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С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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