Очевидцы назвали причину массового ДТП на КАД, в котором пострадали дети

Стали известны причины и обстоятельства массовой аварии, произошедшей вечером 5 января на КАД в Московском районе Санкт-Петербурга.

На 68-м километре внутреннего кольца столкнулись семь машин. Среди пострадавших и госпитализированных были дети, серьёзных травм они не получили.

По словам очевидцев, молодой водитель на «девятке» встал посреди автомагистрали. Позже он объяснил, что его кто-то задел и уехал. Несколько автомобилей объехали его, а водитель красной иномарки с женщинами и детьми в салоне не смог.

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