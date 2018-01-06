Судмедэксперты вышли на работу в НИИ имени Джанелидзе

Судебно-медицинские эксперты, которые со 2-го января не выходили на работу в морг больницы имени Джанелидзе, сегодня наконец появились там и осуществили необходимые действия. Об этом «Фонтанке» 6 января рассказала родственница одного из усопших, который скончался в лечебном учреждении 2 января.

Ранее петербурженке заявили, что судмедэксперта из ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга» ей придется ждать до 8 или 9 января. До того момента ни получить свидетельства о смерти, ни похоронить близкого человека она не могла. Накануне «Фонтанке» в морге больницы подтвердили то же самое – все тела, которым необходима экспертиза, будут дожидаться ее до конца каникул.

В самом ГУЗ все телефоны молчали. Однако сегодня, после вчерашней публикации нашего издания, эксперты все же приехали в морг и провели экспертизу. Сколько именно ушедших в мир иной должны были ожидать экспертизы до конца праздников в морге больницы, неизвестно.