Малайзия возобновит поиски пропавшего над океаном "Боинга"

Правительство Малайзии приняло решение возобновить поиски пропавшего в 2014 году самолета Boeing MH370 совместно с американской компанией Ocean Infinity.

Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на текст письма, полученного родственниками пассажиров лайнера, пишет "Газета.ру".В нём указано, что «правительство Малайзии привлекло Ocean Infinity для проведения дальнейшей операции по поиску MH370». Ранее сообщалось, что родственники пассажиров пропавшего самолета решили самостоятельно заняться его поисками.

Самолет, направлявшийся из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Несколько обломков, предположительно лайнера Malaysia Airlines, были найдены в Восточной Африке.