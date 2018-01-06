В квартиру помощника замгенпрокурора в Петербурге залезли воры. И ушли

Высверлив замок входной двери, воры проникли в квартиру помощника заместителя генерального прокурора России по особым поручениям. Дальше их спугнула сигнализация.

Как стало известно «Фонтанке», их целью была квартира на Тамбовской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Ранним утром 5 января в ней сработала сигнализация. Вернувшийся из краткосрочного отпуска госслужащий обнаружил просверленный замок металлической двери, но все свои вещи он нашёл там же, где оставил. Вероятно, воров спугнул сигнал тревоги – уже через пять минут на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

Информации о том, что проникшие после того, как поняли, в чью квартиру влезли, покормили кошку и полили цветы нет.