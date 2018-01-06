Трубопровод на Большевиков починили раньше срока

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонт трубопровода диаметром 1200 мм по адресу: проспект Большевиков, дом 32, литера А.

Как сообщили в организации, ремонтные работы выполнены с опережением нормативного срока. "В настоящий момент обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением осуществляется в штатном режиме. В рамках работ заменено порядка 6 метров труб", – добавили в организации.

Накануне в районе Ржевка-Пороховые ограничили теплоснабжение из-за дефекта на трубопроводе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Сотрудники «Теплосети» во время планового объезда обнаружили парение в районе дома 32а по проспекту Большевиков и к полудню приступили к ремонту трубопровода диаметром 1200 мм. В ГУП «ТЭК СПб» сообщали, что всего в зоне отключения оказались 560 зданий — 349 жилых домов, 88 детских, 10 лечебных учреждений и 113 прочих зданий.