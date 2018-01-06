Трамп попросил у конгресса $18 млрд на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса $18 млрд для постройки стены на границе с Мексикой, сообщает Washington Post со ссылкой на соответствующее письмо Трампа.

Отмечается, что денег должно хватить на постройку около 500 км стены и укрепление существующих 650 км. Если работы будут проведены, к 2027 году стена между Мексикой и США будет занимать половину границы, передает "Газета.ру".

Строительство стены на мексиканской границе было одним из предвыборных обещаний Трампа.Таким образом он рассчитывает прекратить нелегальную миграцию в США.