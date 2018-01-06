Похищенный у «Монпансье» мужчина умер в больнице

Избитого иностранца, которого увезли из Приморского района Петербурга в багажнике зеленого Hyundai, нашли на обочине в садоводстве Сестроречье. Позже он умер в больнице.

Как стало известно «Фонтанке», его обнаружили около 11 утра 5 января рядом с дорогой в одном из садоводств Всеволожского района Ленобласти. С ушибленной головой, сломанным носом и другими травмами его отвезли в Тосненскую больницу. Судя по переохлаждению, на обочине он пролежал ни один час. К полуночи избитый скончался. Погибший был гражданином Азербайджана, в Петербург 29-летний молодой человек приехал в середине декабря, трудоустроен не был.

Напомним, его избили вечером 4 января возле торгового центра «Монпансье» на Планерной улице. Ставшая свидетелем произошедшего петербурженка рассказала о пяти-шести молодых людях, которые, после нескольких ударов, за ноги поволокли жертву к машине и затолкали его в багажник. Следственным комитетом в Приморском районе возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».