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06.01.2018 10:15

Правительство РФ сократило список документов для усыновления

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее порядок подачи документов для усыновления детей или установления опекунства, документ опубликован на сайте правительства.

Из перечня запрашиваемых документов исключены справка о праве пользования жильем или собственности на него, справка об отсутствии судимости, копия финансового счета с места жительства, справка о пенсионном обеспечении.

«Такие документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в сообщении.

Документ подготовлен Минобрнауки России.


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