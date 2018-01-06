Правительство РФ сократило список документов для усыновления

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее порядок подачи документов для усыновления детей или установления опекунства, документ опубликован на сайте правительства.

Из перечня запрашиваемых документов исключены справка о праве пользования жильем или собственности на него, справка об отсутствии судимости, копия финансового счета с места жительства, справка о пенсионном обеспечении.

«Такие документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в сообщении.

Документ подготовлен Минобрнауки России.