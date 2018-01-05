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05.01.2018 23:44

Россияне возвращаются домой: на границах пробки

Россияне едут домой после праздников. На границе России с Финляндией и Эстонией скапливаются пробки.

Как сообщают вечером 5 января читатели «Фонтанки», на пограничном пункте «Ивангород» в живой очереди в сторону России стоит более 400 автомобилей. Даже тем, кто записался заранее на определенное время, приходится ждать. «Поток через российскую границу не двигается вообще, весь мост забит машинами», – пишет читательница Кристина. Она уточнила, что при записи на 20-21.00 пройти эстонскую границу ей удалось только в 21.40, а затем она встала в пробку на мосту через Нарву. Читательница Юлия добавляет: «На въезде в Ивангород из Нарвы дикий беспредел творится — пробки по 5-6 часов, работает одна кабина паспортного контроля, туалетов нет, предлагают пользоваться мостом. К эстонцам вопросов нет — работает несколько кабин паспортного контроля, быстро». 

В пресс-службе погрануправления УФСБ «Фонтанке», однако, сообщили, что на пограничном пункте «Ивангород», по их данным, вечером 5 января работали шесть кабин паспортного контроля. К обычным 3 полосам (и кабинам) добавили 1, которую обычно используют только для автобусов, и 2 — для грузового транспорта. «В очередях виноваты люди, которые не соблюдают рекомендованные временные диапазоны и едут не по записи, а в порядке живой очереди», – уточнили в погрануправлении. Официальных жалоб на их деятельность с начала новогодних праздников не поступало, подчеркнули там. При этом количество автомобилей, которые пересекают границу, превышает пропускную способность пограничного пункта в некоторые дни более чем в 2 раза. Так, за 4 января через «Ивангород» проехали 2700 машин при пропускной способности в 1200. Всего границу накануне перешли 12,5 тыс. человек — на 5,5 тыс. больше пропускной способности пограничного пункта.

На границе с Финляндией ситуация не лучше. Согласно данным сайта nagranitse.ru, в Торфяновке в сторону России в пробке стоит около 500 машин. «Такой очереди никогда не было! Русские медленно работают, финнам приходится держать очередь», – уточняют в комментариях на форуме. На то, чтобы попасть в Россию, уходит от 3 до 6-7 часов. Значительно лучше ситуация в Светогорске — там на пересечение границы придется потратить не более 40 минут, в очереди около 50-60 автомобилей.

Напомним, как сообщалось ранее, по официальным данным погрануправления УФСБ, 3 января границу с Эстонией пересекли 12 тысяч человек, что почти в два раза превышает пропускную способность пункта МАПП «Ивангород». 


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