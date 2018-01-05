В Петербурге девушка пошла ночью в библиотеку и оказалась в полиции

Книжную воришку поймали и почти сразу отпустили в Красногвардейском районе Петербурга. Закрытые двери библиотеки девушку не остановили, но забрать вожделенный том ей не дали.

Как стало известно «Фонтанке», за десять минут до двух часов ночи 4 января наряд вневедомственной охраны задержал 24-летнюю нарушительницу спокойствия. Девушка разбила дверь библиотеки на проспекте Энергетиков, 30/5 и проникла внутрь. Аппетиты читательницы были скромны, и заведение она покинула с единственной книгой в руках. Вместе с ней девушку доставили в 22-й отдел полиции. В ГУ Росгвардии по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили факт задержания.

Доводы, которые она привела в свою защиту, как и автор так приглянувшегося ей произведения, остались за кадром. Наверняка, беседующих с ней сотрудников больше интересовала ценность издания и претензии собственника помещения. Книга, как оказалось, имела исключительно духовную значимость, и в библиотеке простили нарушительницу. Из отдела девушку отпустили с миром, а том, вероятнее всего, вернули на полку.